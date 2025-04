Deux morts et 16 blessés dans des frappes russes sur Dnipro

Des bombardements russes ont fait au moins trois morts et 28 blessés, dont quatre enfants, dans la nuit de mercredi à jeudi à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Le gouverneur local a précisé qu'une 'jeune enfant' et 'une femme âgée' figuraient parmi les personnes tuées.

Plusieurs maisons et des bâtiments officiels ont été touchés, a indiqué le service d'urgence de l'Etat. Selon le maire de la ville, Borys Filatov, le nombre de bâtiments endommagés est de 15.

Attaques quasi quotidiennes

Le 10 avril, lors d'une précédente attaque russe, un missile balistique avait fait un mort et huit blessés dans cette ville traversée par le fleuve Dniepr.

Les villes ukrainiennes sont quasi quotidiennement la cible de frappes russes, malgré les récentes tentatives des Etats-Unis d'amener les belligérants à des pourparlers destinés à mettre fin à plus de trois ans de combats.

Dimanche, une frappe de missiles russes sur la ville de Soumy avait tué 35 personnes, suscitant de vives réactions occidentales.

