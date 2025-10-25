Deux morts dans des frappes russes en Ukraine

Des attaques russes de missiles et de drones ont causé la mort d'au moins deux personnes et fait plusieurs blessés samedi en Ukraine, selon les autorités locales.

À Dnipropetrovsk, le chef de l'administration militaire régionale a déclaré que deux personnes avaient été tuées et sept autres blessées lors d'attaques de missiles et de drones.

'Des incendies se sont déclarés. Des appartements et des bâtiments privés, une dépendance, un magasin et une voiture ont été endommagés', a déclaré Vladyslav Gaivanenko sur Telegram.

Kiev à nouveau visée

Moscou a également pris pour cible la capitale Kiev lors d'attaques nocturnes, endommageant des bâtiments et des habitations dans plusieurs quartiers et blessant au moins huit personnes.

'Explosions dans la capitale. La ville subit une attaque balistique. Veuillez vous rendre aux abris', a indiqué le maire de la capitale Vitali Klitschko sur Telegram, faisant état de 'huit blessés'.

Des incendies importants se sont également déclarés dans les quartiers de Desnyansky et Darnytsky, sans toucher d'habitations, a-t-il précisé.

'La défense aérienne est à l'œuvre dans la capitale. L'ennemi attaque la ville avec des missiles', a déclaré pour sa part le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, Timour Tkatchenko.

Il a décrit des scènes avec des vitres brisées, des voitures endommagées et un cratère dans la cour d'un immeuble résidentiel du quartier de Dniprovsky.

