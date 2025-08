Deux alpinistes secourus à la Pointe-Dufour

Deux alpinistes en difficulté à plus de 4600 m d'altitude dans la région de la Pointe Dufour ont pu être rejoints par des sauveteurs à pied en soirée, dimanche. Profitant d'une amélioration de la météo, le groupe a ensuite pu être évacué par un hélicoptère.

L'agence de presse italienne ANSA avait communiqué peu avant 20h00 que quatre alpinistes étaient bloqués dimanche à plus de 4000 mètres, au-dessus de la Vallée d'Aoste (It).

Une cordée se trouvait près de la Crête du brouillard, dans le massif du Mont-Blanc, l'autre sous la Pointe Dufour, dans celui du Mont Rose. Dans les deux cas, la météo défavorable empêchait l'accès par l'hélicoptère. Les opérations de secours, à pied, étaient alors annoncées être menées par le Secours Alpin valdôtain et des secouristes suisses.

En toute fin de soirée, l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) a annoncé que la cordée piégée dans la région de la Pointe Dufour avait pu être sauvée.

En raison des conditions météorologiques défavorables, une intervention aérienne directe avait été rendue impossible. Cinq sauveteurs spécialisés de l'OCVS avaient dès lors été déposés par hélicoptère à 3800 mètres d'altitude. Après plusieurs heures d'efforts dans l'exigeante ascension de la Pointe Dufour, l'équipe de secours terrestre a pu rejoindre la cordée en détresse. Et comme les conditions de visibilité s'étaient entre-temps améliorées, une évacuation par hélicoptère d'Aire Zermatt a été rendue possible, à plus de 4800 mètres d'altitude.

'Nous recevons de plus en plus fréquemment des alertes via des systèmes d'appel d'urgence automatisés, sans possibilité de contact direct avec les personnes concernées. Dans ces moments-là, nous agissons systématiquement dans l'intérêt des personnes en détresse - comme cela a été le cas lors de cette intervention, qui s'est heureusement bien terminée', a communiqué le Dr Fredy-Michel Roten, directeur de l'OCVS.

Contacté par l'agence Keystone-Ats, il a expliqué, sans pouvoir toutefois donner des chiffres précis, que ses services étaient de plus en plus confrontés à des fausses alertes: 'Lorsque quelqu'un tape sur la table à Sion et que sa montre envoie une alerte, le doute est facile à lever, mais lorsque quelque fait un mouvement qui lance l'alerte en montagne, c'est plus difficile.'

Dans le cas de l'opération de dimanche à la Pointe-Dufour, le déclenchement de l'alerte n'avait rien de fortuit et le dispositif qu'il a entraîné a permis le rapatriement sain et sauf de la cordée des deux alpinistes en difficulté.

On est pour l'heure sans nouvelles du duo piégé dans le massif du Mont-Blanc.

