Des séparatistes baloutches font 25 morts dans une gare au Pakistan

Des séparatistes baloutches ont tué samedi 25 personnes sur un quai de la principale gare du Baloutchistan, remuante province du sud-ouest du Pakistan, où se massaient des voyageurs. Quatorze soldats figurent parmi les victimes.

'Quatorze membres de l'armée figurent parmi les 25 décès confirmés', a affirmé Mohammed Baloch, responsable de la police locale, aux journalistes à Quetta, la capitale du Baloutchistan, frontalier de l'Afghanistan et de l'Iran.

L'hôpital provincial, lui, assurait encore recevoir des corps et des blessés plus d'une heure après l'explosion.

L'Armée de libération du Baloutchistan (BLA), l'un des principaux groupes séparatistes baloutches, a revendiqué l'explosion qui a soufflé l'immense abri de tôle censé protéger les voyageurs du soleil ou de la pluie dans la gare de Quetta.

Armée visée

Le bilan est particulièrement élevé au Baloutchistan où les attaques armées et les attentats sont pourtant fréquents. Dans un communiqué, le BLA affirme qu'une de ses brigades a visé 'une unité de l'armée pakistanaise qui rentrait au Pendjab via la gare après une formation à l'école d'infanterie'.

Le BLA revendique régulièrement des attaques meurtrières contre les forces de l'ordre et les Pakistanais originaires d'autres provinces. Il s'en prend notamment aux Pendjabis qui constituent le plus grand des six principaux groupes ethniques du Pakistan et sont perçus comme dominant les rangs de l'armée, engagée dans la bataille contre les séparatistes.

Fin août, il avait ainsi revendiqué des attaques coordonnées de dizaines d'assaillants ayant fait au moins 39 morts, l'un des pires bilans dans cette région.

Piste de l'attentat-suicide

La police, elle, dit travailler à déterminer le mode opératoire utilisé pour cette explosion. 'Au début, il nous a semblé qu'un explosif avait été déposé, caché dans un bagage abandonné, mais désormais nous pensons qu'il s'agit d'un attentat-suicide', a affirmé l'officier de police Mohammed Baloch.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a dénoncé 'des terroristes qui s'en prennent à des innocents', assurant qu'ils allaient 'payer le prix fort' après cette attaque.

L'explosion a eu lieu vers 08h45 à la gare centrale de Quetta, la capitale du Baloutchistan, où des passagers attendaient sur un quai. L'agence officielle APP rapporte que deux trains s'apprêtaient à partir quand l'explosion a eu lieu, à proximité d'un guichet de vente de tickets.

Contrôle des ressources

Province la plus étendue du Pakistan, le Balouchistan est aussi la province la plus pauvre du Pakistan, en dépit de ses importantes ressources gazières et minières, dont des séparatistes réclament le contrôle.

Nombre des projets d'extraction sont financés et exploités par des pays étrangers, notamment la Chine voisine, que des factions séparatistes armées ciblent régulièrement, les accusant d'accaparer les richesses sans les partager avec la population locale.

