Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Des représentants américains et iraniens doivent tenir des discussions techniques indirectes ...
Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Photo: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Des représentants américains et iraniens doivent tenir des discussions techniques indirectes mercredi à Doha sur l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a affirmé à l'AFP un diplomate au fait des discussions.

'Des responsables américains et iraniens vont tenir mercredi à Doha des pourparlers techniques indirects avec les médiateurs qatariens et pakistanais', a déclaré ce diplomate, sous couvert d'anonymat, précisant que les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont rencontré mardi le Premier ministre qatari à Doha, ne participeront pas à ces discussions techniques.

/ATS
 

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