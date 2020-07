Des pluies diluviennes font au moins 18 morts au Japon

Deux personnes sont mortes et seize autres présumées décédées dans l'ouest du Japon, frappé par des pluies diluviennes, ont rapporté dimanche les médias japonais. Les averses ont fait sortir les cours d'eau de leur lit et déclenché des glissements de terrain.

Une femme et un homme tous deux octogénaires ont été tués par des glissements de terrain dans deux municipalités différentes de la région de Kumamoto, selon la chaîne de télévision publique NHK et deux autres médias nationaux. Seize autres personnes sont dans un état d''arrêt cardio-respiratoire', a rapporté la NHK, en utilisant un terme d'usage au Japon avant la confirmation officielle d'un décès par un médecin.

Quatorze de ces seize décès présumés avaient été annoncés samedi par le gouverneur de la région de Kumamoto. Il s'agit de résidents d'une maison de retraite envahie par les eaux. Six personnes sont en outre portées disparues, a précisé la chaîne de télévision.

Des équipes de secours et des soldats de forces d'autodéfense ont travaillé toute la nuit pour tenter de retrouver des personnes disparues et venir au secours d'habitants bloqués dans leurs maisons. Bien que les précipitations se soient calmées à Kumamoto dimanche matin, ponts brisés et routes bloquées ont isolé des groupes d'habitants, a précisé la NHK.

Les inondations ont emporté des véhicules et submergé des villes. La NHK montrait une vue aérienne d'un immense signe 'SOS' inscrit sur le terrain d'une école élémentaire désaffectée de la ville de Yatsushiro, où une dizaine de personnes faisaient de grands signes en direction des hélicoptères des médias et des secours, à l'aide de serviettes blanches et de parapluies.

/ATS