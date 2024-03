Des milliers de manifestants aux marches pour la paix en Allemagne

Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi, pour les traditionnelles marches de la paix du week-end pascal en Allemagne, selon les organisateurs et la police. Elles ont été marquées par la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas.

La plus grande manifestation a réuni jusqu'à 3500 personnes à Berlin, selon la police. Des marches ont également rassemblé environ 1500 manifestants à Stuttgart (sud-ouest), 850 à Munich (sud) et 400 à Cologne (ouest), a indiqué la même source.

Le porte-parole du réseau 'coopérative pour la paix', Kristian Golla, a dit à l'AFP être 'satisfait' du niveau de participation, semblable à celui de l'an passé.

L'appel à un cessez-le-feu en Ukraine et à des négociations de paix entre Israël et le Hamas étaient les principales revendications des pacifistes.

La tradition des marches pour la paix en Allemagne remonte à la guerre froide et elles avaient atteint leur apogée entre la fin des années 60 et le début des années 80. Jusqu'à 300'000 personnes manifestaient alors chaque année contre la course aux armements nucléaires.

/ATS