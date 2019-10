Des milliers de manifestants à Bagdad veulent « la chute du régime »

Deux manifestants ont été tués vendredi à Bagdad où les forces de sécurité ont repoussé des milliers de personnes massées devant la Zone verte, à la reprise d'un mouvement de contestation en Irak. Il a été endeuillé début octobre par la mort de 150 personnes.

Déployés en force, les policiers anti-émeutes ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes pour les éloigner de la Zone verte où siègent le pouvoir irakien et l'ambassade des Etats-Unis. Les deux manifestants tués auraient été touchés au visage par ces grenades, a indiqué à l'AFP un membre de la Commission gouvernementale des droits de l'Homme.

Chassés des abords de ce secteur, les manifestants sont retournés sur l'emblématique place Tahrir, séparée de la Zone verte par le pont al-Joumhouriya. Les manifestations avaient repris jeudi soir et certains Irakiens avaient passé la nuit sur la place. Les autres les ont rejoints vendredi.

Les manifestants n'ont qu'un mot d'ordre, 'la chute du régime des voleurs', dans un riche pays pétrolier en pénurie chronique d'électricité et d'eau potable et, surtout, miné par la corruption. Dans la nuit déjà, des dizaines de manifestants avaient été repoussés aux portes de la Zone verte à coup de canons à eau et de grenades lacrymogènes.

Déclenchées spontanément le 1er octobre par des appels sur les réseaux sociaux, les manifestations avaient été marquées jusqu'au 6 octobre par la mort de 157 personnes, quasiment tous des manifestants et en très grande majorité à Bagdad, selon le bilan officiel.

Le turbulent leader chiite Moqtada Sadr avait, en prévision des nouveaux rassemblements, appelé ses partisans à manifester et ses combattants à 'protéger' les manifestants, faisant redouter plus de violences face à un mouvement inédit en Irak parce que spontané.

'Dignité!'

'Je veux ma part du pétrole', a dit à l'AFP une manifestante place Tahrir, alors que 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays à majorité chiite. Pour un autre protestataire, la question est plus large. 'On n'a pas faim, on réclame la dignité. On a seulement besoin d'un pays, c'est tout', s'époumone-t-il, sans 'les soi-disant représentants du peuple qui ont accaparé toutes les ressources'.

A la suite de nouveaux appels sur les réseaux sociaux, les manifestants ont aussi défilé dans des villes du sud du pays - Najaf, Diwaniya et Nassiriya -, comme début octobre.

Face à la contestation qui s'est interrompue le temps du plus important pèlerinage du calendrier chiite pour reprendre le jour du premier anniversaire de l'entrée en fonctions du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, la mobilisation générale des forces de sécurité a été décrétée.

Car aujourd'hui, Moqtada Sadr entend mettre tout son poids dans le mouvement de contestation. En 2016, ses partisans avaient déjà pris la Zone verte et occupé l'ensemble des institutions du pays. Vendredi aussi, un sermon doit être prononcé au nom du grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d'Irak qui passe pour faire et défaire les Premiers ministres.

/ATS