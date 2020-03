Des milliers de Serbes réclament une sortie pour leur chien

Des dizaines de milliers de Serbes ont réclamé de pouvoir promener leur chien malgré le confinement et le couvre-feu imposés en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus, ont rapporté mardi les médias locaux.

La Serbie, qui a enregistré à ce jour 900 cas de coronavirus et 23 décès, a décrété l'état d'urgence et imposé des mesures de confinement très strictes incluant un couvre-feu de 17h00 à 05h00 pendant la semaine, et dès 15h00 le weekend.

Le gouvernement avait initialement autorisé la population à promener ses animaux de compagnie pendant une heure le matin, mais est revenu sur cette autorisation samedi dernier.

Les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux. 'Il est inhumain de forcer un chien à se retenir d'uriner pendant 14 heures', a écrit Tijana Mahieu.

Un groupe intitulé 'Hurler à la lune' a été créé sur Facebook, dont les participants ont posté des vidéos montrant maîtres et chiens hurlant et aboyant.

Plus de 37'000 personnes ont signé une pétition adressée à la Première ministre Ana Brnabic, réclamant que soit autorisée une sortie d'une demi-heure tous les soirs, selon la chaîne de télévision N1.

/ATS