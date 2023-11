Des milliers d'arrestations avant les élections au Bangladesh, selon une ONG

Le Bangladesh a lancé une vaste et violente campagne de répression contre les partis d'opposition afin d''éliminer la concurrence' à l'approche des élections. Quelque 10'000 militants ont été arrêtés, a déclaré lundi Human Rights Watch (HRW).

Outre des milliers de personnes arrêtées, dont beaucoup sont liées au Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), principal parti d'opposition, de nombreux militants sont également poursuivis en justice.

Le BNP a indiqué que la moitié environ de ses cinq millions de membres 'font l'objet de poursuites pour des raisons politiques', note l'ONG de défense des droits humains dans un nouveau rapport.

'Les arrestations n'épargnent personne, du plus haut niveau jusqu'au niveau le plus bas', a déclaré un militant à HRW.

'Eliminer la concurrence'

Le pays d'Asie du Sud de quelque 170 millions d'habitants doit tenir des élections législatives le 7 janvier à l'issue desquelles la Première ministre Sheikh Hasina voudrait se maintenir au pouvoir pour un quatrième mandat consécutif.

'Les autorités du Bangladesh procèdent à des arrestations massives d'opposants politiques dans le but évident d'écraser l'opposition et d'éliminer la concurrence à l'approche des élections générales', indique HRW.

Au moins 16 morts

L'ONG dont le siège est à New York dénonce une 'violente répression autocratique' lors de laquelle au moins 16 personnes ont été tuées, dont deux policiers, depuis de larges manifestations en octobre. Plus de 5500 personnes ont été blessées lors de ces événements.

Le gouvernement n'a pas réagi dans l'immédiat au rapport de HRW, mais les autorités affirment que les personnes arrêtées doivent être traduites en justice pour des crimes violents.

HRW a interrogé de multiples témoins et analysé des vidéos et déclaration de police pour son rapport. L'ONG dit avoir trouvé des preuves 'de recours excessif à la force des autorités, d'arrestations arbitraires massives, des disparitions forcées, de torture et d'exécutions extrajudiciaires'.

