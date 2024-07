Des inondations font neuf morts en Inde et au Bangladesh

Des pluies torrentielles et des rivières en crue ont fait au moins neuf morts dans le nord-est de l'Inde et au Bangladesh voisin, ont annoncé jeudi les autorités de ces deux pays. Plus de trois millions de personnes sont concernées.

Si les pluies de mousson provoquent chaque année des dégâts considérables, les experts estiment que le changement climatique la rend plus forte et plus irrégulière.

Les autorités en charge de la région des catastrophes dans l'Etat indien d'Assam, au nord-est du pays, ont déclaré que huit personnes sont mortes mercredi, ce qui porte à 46 le nombre de décès dus aux pluies diluviennes depuis la mi-mai.

Au total, 2800 villages de cet Etat ont été submergés, ce qui a affecté plus de 1,6 million de personnes. Le ministre en chef de l'Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré que la situation dans cet Etat était due aux pluies qui se sont abattues sur l'Etat voisin d'Arunachal Pradesh.

Au Bangladesh, pays de basse altitude qui compte quelque 170 millions d'habitants, l'agence de gestion des catastrophes a déclaré que les inondations avaient touché environ 1,8 million de personnes. Elle a mis en garde contre un risque de montée des eaux dans les trois prochains jours. Un homme de 21 ans est mort après avoir été emporté par la montée des eaux alors qu'il pêchait.

Une grande partie du pays est constituée de deltas, comme les fleuves himalayens du Gange et du Brahmapoutre, qui serpentent lentement vers la mer après avoir traversé l'Inde. La mousson d'été représente 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud et provoque de nombreux décès et des destructions dus à des inondations et des glissements de terrain.

/ATS