Des indépendantistes sortis de prison pour siéger au Parlement espagnol

Le Parlement espagnol issu des élections du 28 avril a commencé à siéger mardi à 10h00. Des indépendantistes catalans ont pu sortir de prison pour pouvoir venir prêter serment.

Emprisonnés non loin de Madrid, les indépendantistes catalans Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull et Raül Romeva ont été libérés quelques heures pour prendre leurs fonctions, les quatre premiers à la chambre des députés et le dernier au Sénat. Ils doivent prêter serment comme les autres parlementaires sur la Constitution espagnole. Celle-là même qu'ils sont accusés d'avoir violée dans leur marche vers l'indépendance.

Ces cinq élus pourraient toutefois voir les deux chambres décider rapidement de leur suspension. Ils sont actuellement jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne de 2017.

La chambre des députés issue des élections remportées par les socialistes du chef du gouvernement sortant Pedro Sanchez compte par ailleurs 24 députés du parti Vox. Ce dernier a fait ressurgir l'extrême droite dans un pays où elle était insignifiante depuis la mort du dictateur Franco en 1975.

/ATS