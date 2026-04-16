Des indemnités d'1 million de francs requises en cas d'acquittement

L'avocat d'Ousman Sonko a réclamé jeudi à Bellinzone que son client soit indemnisé à hauteur ...
Des indemnités d'1 million de francs requises en cas d'acquittement

Des indemnités d'1 million de francs requises en cas d'acquittement

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

L'avocat d'Ousman Sonko a réclamé jeudi à Bellinzone que son client soit indemnisé à hauteur de 970'000 francs pour la détention qui s'avérerait injustifiée en cas d'acquittement. L'ancien ministre gambien se trouve derrière les barreaux depuis 2017.

Dans sa plaidoirie, l'avocat genevois avait requis mercredi l'acquittement de son client. Devant le Tribunal pénal fédéral, il a précisé jeudi les postes de l'indemnisation qu'il réclame pour l'ancien ministre de l'Intérieur. Il a ainsi requis une indemnité de 200 francs par jour d'emprisonnement, ce qui correspond à 673'000 francs.

En outre, la défense requiert, dans un autre poste de l'indemnisation, un montant de 287'000 francs pour les 2260 jours de détention passée dans des conditions qu'elle estime illégales. Enfin un montant de 10'000 francs est réclamé par Ousamn Sonko pour avoir été privé de nourriture pendant 33 heures lors d'un interrogatoire en 2020.

En 2024, la première instance du Tribunal pénal fédéral l'avait condamné à une peine de 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité.

/ATS
 

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