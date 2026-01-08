Des fossiles vieux de 773'000 ans éclairent nos origines africaines

Des fossiles, découverts au Maroc et récemment datés de 773'000 ans, renforcent l'hypothèse d'une origine africaine d'Homo sapiens, selon une étude publiée mercredi dans Nature.

Le plus vieux fossile d'Homo sapiens, découvert à Jebel Irhoud (Maroc), date de 300'000 ans. Mais nos ancêtres se seraient séparés bien plus tôt, il y a 750'000 à 550'000 ans, des lignées eurasiennes ayant donné naissance aux Néandertaliens et aux Dénisoviens, des cousins aujourd'hui disparus.

Jusqu'à présent, les principaux fossiles d'homininés archaïques datant de cette époque avaient été retrouvés en Espagne, à Atapuerca. Daté d'environ 800'000 ans, cet 'Homo antecessor' combinait des traits rappelant ceux plus anciens d'Homo erectus et d'autres se rapprochant des Sapiens et des Néandertaliens et Dénisoviens.

Il y avait un 'trou dans la documentation fossile en Afrique', explique à l'AFP le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, principal auteur de l'étude. Celle-ci vient le combler en datant les fossiles de la 'grotte aux hominidés', découverte en 1969 à Casablanca sur la côte atlantique du Maroc. Les scientifiques préfèrent aujourd'hui le terme d''homininés' pour qualifier les humains et leurs ancêtres.

Inversion du pôle magnétique

Une trentaine d'années de fouilles menées par une équipe maroco-française a permis de mettre au jour des vertèbres, des dents et des fragments de mâchoires humaines, dont la morphologie a immédiatement intrigué les chercheurs.

En particulier, une mandibule 'très gracile', découverte en 2008. 'Les hominines qui vivaient il y a un demi-million ou un million d'années, n'avaient généralement pas de petites mandibules. Là, on voyait bien que c'était quelque chose de bizarre. Et on se demandait quel âge ça pouvait avoir', se souvient M. Hublin.

Plusieurs tentatives de datation se sont révélées infructueuses. Jusqu'à l'utilisation en 2022 d'une méthode s'appuyant sur l'inversion de polarité magnétique de la Terre.

Il y a 773'000 ans, le champ magnétique terrestre s'est inversé. Jusque-là, le pôle Nord magnétique était proche du pôle Sud géographique. Partout dans le monde, des roches ont gardé la trace de ce changement.

Les fossiles de la 'grotte aux hominidés' ont été trouvés exactement dans les niveaux qui correspondent à cette inversion, permettant une datation 'très, très précise', explique M. Hublin. Grâce à cette datation, l''absence d'ancêtres' plausibles d'Homo sapiens en Afrique est 'abolie', se félicite M. Hublin.

Comme Homo antecessor, les hominines de Casablanca présentent une 'mosaïque de caractères primitifs et de caractères dérivés', explique M. Hublin, qui préfère qualifier ces derniers d''Homo erectus tardifs sensu lato', au sens large.

Proches, les fossiles marocains et espagnols ne sont toutefois pas totalement similaires, signe de 'populations qui sont en train de se séparer, de se différencier', ajoute le paléoanthropologue.

/ATS