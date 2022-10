Des fidèles rassemblés pour la fête bouddhiste des lumières

Des milliers de fidèles bouddhistes se sont rassemblés dimanche en Birmanie pour marquer la pleine lune de la fête bouddhiste de Thadingyut, aussi appelée fête des lumières. Certains fidèles priant pour leur pays plongé dans le chaos depuis le coup d'Etat de 2021.

Les célébrations d'une durée de trois jours marquent la descente de Bouddha du ciel et sont généralement accompagnées de feux d'artifice spectaculaires, de bougies et de lanternes colorées qui illuminent les rues et les maisons.

Imposante pagode Shwedagon recouverte d'or

Tôt dimanche matin, la foule s'est pressée à Yangon pour prier devant l'imposante pagode Shwedagon recouverte d'or, le plus important haut-lieu du bouddhisme en Birmanie. Selon les récits locaux, elle abriterait des mèches de cheveux de Bouddha.

La foule s'est massée pour emprunter les escaliers mécaniques et gravir la structure en forme de pointe qui domine la plus grande ville du pays.

A l'intérieur du périmètre principal, des fidèles se déplaçaient dans une lente circumambulation, certains s'arrêtant pour prendre des selfies, allumer des bougies ou brûler de l'encens. D'autres se tenaient à l'écart, priant silencieusement.

'Nous ne sommes pas venus ici depuis des années et nous avons quitté la maison tôt pour éviter la foule mais il y avait déjà beaucoup de monde à la pagode', a raconté un fidèle qui n'a pas souhaité donner son nom. 'Je pense que les gens connaissent des difficultés dans leur vie quotidienne et qu'ils ont voulu venir (ici)'.

Pas d'amnestie

Le pays est en crise depuis que l'armée a évincé le gouvernement de Aung San Suu Kyi en 2021, les combats se poursuivant dans de nombreuses régions et l'économie se trouvant sinistrée.

En 2021, pour célébrer la fête de Thadingyut, la junte avait annoncé une amnistie pour des centaines de manifestants détenus depuis le coup d'Etat, déclenchant des retrouvailles joyeuses à travers le pays.

La junte n'a pour l'heure pas annoncé d'amnistie pour cette fête des lumières qui s'achèvera lundi. 'Je prie pour les personnes déplacées', a confié une femme à l'AFP au milieu de la foule en mouvement lent, demandant que son nom ne soit pas divulgué.

'Je veux voir notre pays en paix mais tout ce que je peux faire en cette pleine lune, c'est prier.'

/ATS