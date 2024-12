Des drones « alarmants » déconcertent près de New York

De mystérieux drones repérés à de multiples reprises dans le ciel du New Jersey près de New York, dans l'est des Etats-Unis d'Amérique, angoissent les habitants. Les autorités, y compris la Maison-Blanche, n'ont pas d'explications.

Cela dure depuis des semaines. De grands drones avec leurs lumières clignotantes et leurs rotors caractéristiques ont été signalés par les habitants à de multiples endroits du New Jersey. Des images filmées au téléphone portable circulent sur les réseaux sociaux accompagnées de commentaires parfois alarmistes.

Gus Seretis raconte sur le réseau social X les avoir 'vus tous les soirs depuis Thanksgiving', le 28 novembre. 'Ils sont plus petits que ma Jeep. Ils planent à peu près à la hauteur des arbres ou un peu plus haut', dit-il, décrivant ces appareils comme des avions trop petits pour un pilote et promettant de 'tirer sur l'un d'entre eux s'il descend suffisamment bas'.

L'affaire a pris de l'ampleur: la Maison-Blanche a été alertée, le FBI et la sécurité intérieure ont été saisis. Les quatre sénateurs des Etats du New Jersey et de New York ont signé une lettre commune à l'attention du FBI, du ministère de la sécurité intérieure et de l'autorité aéronautique, insistant sur le fait que ces drones, 'aperçus la nuit, inquiètent à la fois les habitants et les forces de l'ordre locales'.

Pas les Iraniens

'Certains ont été vus en train de manoeuvrer à proximité d'endroits critiques et sensibles, notamment des réservoirs et des installations militaires', précisent les quatre sénateurs.

John Kirby, le porte-parole du conseil de sécurité nationale, a évoqué le sujet à la Maison-Blanche jeudi. Il n'y a 'aucune preuve que les drones signalés constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique ou qu'il y ait un lien avec l'étranger'.

'Nous n'avons pas été en mesure de corroborer les observations visuelles signalées', a-t-il ajouté. 'Au contraire, il apparaît qu'un grand nombre des observations signalées sont, en fait, des aéronefs pilotés qui opèrent en toute légalité'.

Une porte-parole du Pentagone avait déjà balayé des affirmations du député républicain Jeff Van Drew sur Fox News, selon lesquelles Téhéran serait derrière le vol des drones: 'Il n'y a pas de navire iranien au large des côtes américaines et il n'y a pas de soi-disant vaisseau mère qui lance des drones vers les États-Unis'.

/ATS