Des canicules plus longues, même avec un réchauffement limité à +2°

Canicules, sécheresses, pluies... Déjà plus intenses et plus fréquents, les extrêmes météo des étés de l'hémisphère nord vont aussi durer plus longtemps, même avec un réchauffement de la planète limité à +2°C, selon une étude publiée lundi.

'Les événements météorologiques extrêmes sont généralement analysés en terme d'intensité et de fréquence. Mais c'est souvent leur persistance qui provoque les effets les plus graves', notamment sur la santé humaine et sur l'agriculture, souligne cette étude parue dans la revue Nature Climate Change.

Les chercheurs se sont donc penchés sur les risques que ces périodes de vagues de chaleur ou de précipitations s'allongent, notamment dans les zones tempérées de l'hémisphère Nord.

Canicules de plus de 2 semaines

'Si le monde se réchauffe de +2°C par rapport aux niveaux pré-industriels, nous pourrions voir un changement majeur des conditions météo d'été', a commenté dans un communiqué Peter Pfleiderer, du centre de recherche Climate Analytics.

Selon l'étude, dans un monde à +2°C, la probabilité de canicules de plus de deux semaines devrait augmenter de 4% en moyenne. Avec des risques encore plus importants dans le Nord de l'Asie, le centre de l'Europe et l'est de l'Amérique du Nord.

La probabilité de persistance de périodes à la fois chaudes et sèches est similaire, mais avec des pics régionaux importants, jusqu'à 20% dans l'est de l'Amérique du Nord.

Les risques d'une période de sept jours de précipitations importantes augmentent eux de 26%, faisant peser des menaces d'inondations.

+3°C en vue avec les mesures actuelles

'Nous pouvons prévoir des impacts de plus en plus importants des événements météo extrêmes pendant l'été, mais nos recherches montrent qu'en limitant le réchauffement à +1,5°C, comme prévu dans l'Accord de Paris sur le climat, les réduiraient considérablement', a noté dans un communiqué Carl-Friedrich Schleussner, de Climate Analytics.

'Ayant à l'esprit le fait qu'avec le rythme actuel de réductions des émissions (de gaz à effet de serre), le monde se dirige vers +3°C, notre étude souligne le besoin urgent d'action', a-t-il ajouté.

L'accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement à +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, voire à +1,5°C. Mais le monde s'est déjà réchauffé de +1°C, entraînant déjà une augmentation des canicules, sécheresses ou tempêtes. Et les signes d'une persistance plus longue de ces événements sont déjà là, note l'étude.

Par exemple, l'Europe a vécu en 2018 une période chaude et sèche particulièrement longue, d'avril à septembre, interrompue par de brèves périodes de rafraichissement et de pluie, entrainant notamment une baisse des récoltes de blé en Allemagne de 15%, selon les chercheurs.

/ATS