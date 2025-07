Des bons en euros pour lutter contre l'exode frontalier

Afin de rester attractive auprès des travailleurs, frontaliers ou non Varèse propose jusqu'à 6000 euros en bons d'achat à ces derniers. La chambre de commerce locale a confirmé un article du 'Corriere del Ticino' à ce sujet.

La ville de Varèse, située à une quinzaine de kilomètres de la Suisse, a déclaré la guerre à la fuite des cerveaux. 'Vieni a Vivere a Varese' est le slogan de l'initiative de la chambre de commerce locale. L'appel d'offres 'Viens à Varèse', lancé dès la mi-septembre, s'adresse aux jeunes, aux travailleurs et aux familles, a expliqué un porte-parole de la chambre de commerce interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS.

Concrètement, l'appel d'offres porte sur un volume total de 300'000 euros et prévoit des contributions allant jusqu'à 6000 euros sur trois ans. Les bons peuvent être utilisés pour des biens et des services dans la province de Varèse et sont destinés aux jeunes de 18 à 40 ans.

Les travailleurs doivent présenter un contrat de travail avec une entreprise enregistrée auprès de la chambre de commerce ainsi que transférer leur domicile dans la province de Varèse dans les 90 jours suivant le début de leur travail. L'objectif: qu'ils s'installent 'durablement' dans la région de Varèse, comme le précise l'appel d'offres.

Proximité difficile avec Milan et la Suisse

La province de Varèse compte parmi les régions italiennes les plus importantes sur le plan industriel. Selon le rapport paru dans le quotidien tessinois 'Corriere del Ticino', il y a 50 entreprises par kilomètre carré. Le produit intérieur brut s'est élevé l'année dernière à près de 28 milliards d'euros.

Malgré cela, de nombreuses branches luttent contre d'importantes pénuries de personnel - selon le porte-parole de la chambre de commerce, notamment dans l'industrie, le secteur des services, le tourisme et l'hôtellerie-restauration. Cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée, associée à un taux de fluctuation élevé, entraînerait un déficit structurel. Selon les experts, la proximité de Milan et de la frontière suisse influence également fortement le marché du travail de la province de Varèse.

Fin 2024, selon les recherches du 'Corriere del Ticino', 392'000 personnes travaillaient dans la province de Varèse, dont environ 30'000 frontaliers, soit près de huit pour cent de la population active. Au total, 78'433 'frontaliers' étaient employés au Tessin au premier trimestre de l'année en cours.

/ATS