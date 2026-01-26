Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Le maire de Minneapolis a annoncé lundi que des agents fédéraux, déployés par le président ...
Photo: KEYSTONE/AP/Adam Gray

Le maire de Minneapolis a annoncé lundi que des agents fédéraux, déployés par le président américain Donald Trump pour lutter contre l'immigration, quitteront cette ville du Minnesota à partir de mardi.

'Certains agents fédéraux commenceront à quitter la zone demain, et je continuerai à lutter pour que le reste (des agents) impliqués dans cette opération s'en aillent', a écrit le démocrate Jacob Frey sur X.

Donald Trump a appelé lundi à la fin des violences dans le Minnesota où une vague d'indignation a été suscitée par la mort d'un deuxième manifestant américain, tué samedi par des agents des services fédéraux de l'immigration.

