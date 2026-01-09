Des Iraniens dans les rues de Téhéran vendredi soir

De nouvelles manifestations contre le pouvoir ont eu lieu vendredi soir en Iran, notamment à Téhéran où des habitants ont défilé sur plusieurs artères, selon une vidéo vérifiée par l'AFP et des images parues sur les réseaux sociaux en dépit d'une coupure d'internet.

Au treizième jour d'un mouvement de contestation qui prend de l'ampleur malgré la répression, des habitants frappaient sur des casseroles et scandaient des slogans hostiles au pouvoir, dont 'mort à Khamenei', en référence au guide suprême iranien.

Dans ce quartier de Sadatabad, dans le nord-ouest de Téhéran, ils étaient soutenus par un concert de klaxons d'automobilistes, selon la vidéo authentifiée.

D'autres images publiées sur les réseaux sociaux montraient des manifestations similaires ailleurs à Téhéran. Et des chaînes de télévision en persan basées à l'étranger ont diffusé des vidéos de nombreux protestataires à Machhad, dans l'est de l'Iran, à Tabriz, dans le nord, et dans la ville sainte de Qom.

Coupure 'tactique' d'internet

'Des indices crédibles laissent penser que la République islamique pourrait tenter de transformer cette nuit en un massacre, sous le couvert d'un black-out total des communications', s'est inquiétée la lauréate du prix Nobel de la Paix 2003, l'avocate iranienne en exil Shirin Ebadi.

La connectivité est 'réduite à 1% de son niveau habituel', a précisé l'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks.

La coupure d'internet 'n'est pas un problème technique en Iran, c'est une tactique', a jugé Shirin Ebadi, disant avoir été informée que des centaines de personnes ont été transportées jeudi dans un hôpital de Téhéran avec des 'blessures graves aux yeux' causées par des tirs de fusils à plombs.

Au moins 51 manifestants, dont neuf enfants, ont été tués et des centaines d'autres blessés à travers l'Iran depuis le début le 28 décembre de la contestation, a dénombré vendredi l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège.

Jeudi soir, des images vérifiées par l'AFP avaient déjà montré des foules de personnes à pied à Téhéran.

Et vendredi, la télévison iranienne a montré les dégâts causés, citant le maire de Téhéran parlant de plus de 42 bus, véhicules publics et ambulances incendiés, ainsi que 10 bâtiments officiels.

Un procureur du district de la ville d'Esfarayen, dans l'est de l'Iran, ainsi que plusieurs membres des forces de sécurité ont été tués jeudi soir lors de manifestations, selon le pouvoir judiciaire.

Messages de fermeté

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti vendredi que son pays ne 'reculerait pas' face à la vague de contestation qui défie la République islamique, en place depuis 1979. Devant ses partisans scandant en écho 'mort à l'Amérique', Ali Khamenei a adopté un ton offensif, dans un discours diffusé par la télévision d'Etat.

'La République islamique ne reculera pas face aux saboteurs', a-t-il lancé, dénonçant la destruction la veille à Téhéran d'un bâtiment par 'une bande de vandales'.

Les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont jugé la situation 'inacceptable', promettant de protéger la Révolution islamique. Et le pouvoir judiciaire a averti vendredi que la punition des 'émeutiers' serait 'maximale'.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a accusé les Etats-Unis et Israël d'ingérence dans le mouvement de contestation, tout en écartant la possibilité d'une intervention militaire étrangère.

'Il me semble que le peuple est en train de prendre le contrôle de certaines villes, ce que personne n'aurait cru possible il y a encore quelques semaines', a affirmé vendredi soir le président américain Donald Trump, en estimant que l'Iran avait 'de gros problèmes'. La veille, il avait de nouveau menacé de 'frapper très fort' l'Iran si les autorités réagissaient en tuant des manifestants.

'Intimider et punir'

Le fils de l'ancien chah et figure de l'opposition en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a demandé vendredi à Donald Trump d'intervenir sans tarder en Iran.

Ces manifestations sont les plus importantes en Iran depuis celles survenues après la mort en 2022 de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir enfreint le strict code vestimentaire féminin.

Elles éclatent au moment où le pays est affaibli après la guerre avec Israël et les coups portés à plusieurs de ses alliés régionaux, tandis que l'ONU a rétabli en septembre des sanctions liées au programme nucléaire iranien.

Carabines à plomb, canons à eau, gaz lacrymogène et coups: dans un communiqué commun, Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ont dénoncé les méthodes utilisées 'pour disperser, intimider et punir des manifestants largement pacifiques'.

Trois dirigeants européens, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz ont condamné 'fermement' vendredi 'le meurtre de manifestants' et les 'violences' commises par les forces de sécurité en Iran, appelant les autorités iraniennes à 'faire preuve de retenue'.

/ATS