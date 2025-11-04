Décès de l'ancien vice-président américain Dick Cheney à 84 ans

L'ancien vice-président américain, Dick Cheney, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé mardi ...
Photo: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert

L'ancien vice-président américain, Dick Cheney, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé mardi sa famille citée par des médias américains.

Homme de l'ombre, réputé pour sa considérable influence en coulisses, l'ancien numéro deux de George W. Bush (2001-2009) s'était forgé une réputation telle qu'il fut considéré comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine.

Il avait surpris les Américains lors de l'élection présidentielle de 2024 en annonçant qu'il voterait pour la démocrate Kamala Harris, dénonçant son adversaire républicain, Donald Trump, qu'il jugeait inapte à occuper le bureau ovale.

'Nous avons le devoir de placer le pays au-dessus des clivages partisans pour défendre notre Constitution', avait-il déclaré.

Dick Cheney fut le colistier de George W. Bush lors de deux campagnes présidentielles victorieuses et son conseiller le plus influent à la Maison Blanche dans une époque marquée par le terrorisme, la guerre et les changements économiques.

Sa mort est due à des complications liées à une pneumonie ainsi qu'à des maladies cardiaques et vasculaires, selon une déclaration de sa famille.

Affligé par des problèmes coronariens presque toute sa vie adulte, M. Cheney a subi cinq crises cardiaques entre 1978 et 2010 et portait un dispositif pour réguler son rythme cardiaque depuis 2001.

