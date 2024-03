Décès de l'ancien Premier ministre Brian Mulroney

L'ancien Premier ministre du Canada Brian Mulroney est décédé jeudi à l'âge à 84 ans, a annoncé sa fille sur les réseaux sociaux. Le Canadien a dirigé le pays de 1984 à 1993.

'C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de mon père, le très honorable Brian Mulroney, le 18e Premier ministre du Canada', a écrit Caroline Mulroney sur X. 'Il est mort paisiblement, entouré de sa famille', a-t-elle ajouté.

Ce Québécois a marqué la vie politique canadienne des années 1980 notamment avec la signature d'un traité de libre-échange historique avec les Etats-Unis, élargi plus tard au Mexique. Ambitieux et charmeur, yeux bleus, menton saillant et voix de baryton, aussi à l'aise en français qu'en anglais, il était avocat de formation, a été chef d'entreprise avant d'entrer en politique.

Devenu Premier ministre en 1984, il mène notamment la charge contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, irritant au passage son homologue britannique Margaret Thatcher. Et entreprend aussi un rapprochement spectaculaire avec les Etats-Unis de Ronald Reagan, après des relations glaciales sous les libéraux de Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel dirigeant.

Largement réélu en 1988, il sera poussé à la démission cinq ans plus tard et se retire avec la plus mauvaise cote de popularité jamais enregistrée, alors que l'économie vacille et que le chômage est au plus haut.

'Brian Mulroney aimait le Canada. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris son décès', a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur X. 'Il n'a jamais cessé de travailler pour les Canadiens et a toujours cherché à faire de ce pays un endroit meilleur où il fait bon vivre. Je n'oublierai jamais les conseils qu'il m'a donnés au fil des ans'.

