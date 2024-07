Décès de Ruth Westheimer, la sexologue devenue phénomène culturel

La sexologue américaine Ruth Westheimer est décédée à l'âge de 96 ans, ont annoncé samedi plusieurs médias américains. Elle était devenue un phénomène culturel dans les années 1980 pour ses conseils sans tabou sur comment pimenter la vie de couple.

Connue simplement sous le nom de 'Dr Ruth', elle est morte vendredi à son domicile de Manhattan selon son porte-parole Pierre Lehu, cité notamment par le New York Times.

Ruth Westheimer atteint la célébrité dès les années 1950 avec une émission de radio pionnière à New York.

Elle offre alors un franc-parler sur l'orgasme féminin, la masturbation, l'homosexualité, le consentement, et bien d'autres sujets intimes à un public avide de réponses sur des sujets considérés comme tabous.

Emission et livres

La sexologue profite de sa rapide ascension pour animer par la suite une émission de télévision, écrire une quarantaine de livres, et apparaître dans de nombreux films ou séries.

Femme à la petite carrure (elle faisait environ 1m40), son apparence était pleine de bonhomie maternelle, l'aidant à gagner la confiance de millions de couples de tous âges.

Née en Bavière

Née en Bavière en 1928 dans une famille juive, Ruth Westheimer connaît une vie aux nombreux chapitres. Elle quitte l'Allemagne nazie en 1938 mais ses parents mourront dans l'Holocauste. Après la guerre, elle devient franc-tireur dans une branche paramilitaire juive avant la création d'Israël, et en 1950 émigre à Paris et étudie à la Sorbonne.

Elle part en 1956 pour New York où elle élève sa fille et travaille comme femme de ménage, avant d'obtenir son doctorat de la prestigieuse université Columbia et de devenir sexologue à temps plein.

Conseils concis et directs

Les conseils de Ruth Westheimer étaient souvent concis et directs: faites l'amour avant de dîner, partagez vos fantasmes si vous le souhaitez et soyez flexibles avec votre partenaire aux appétits sexuels différents.

Elle rejetait notamment l'idée d'une sexualité qualifiée de 'normale', avançant que tout ce qui se passait entre deux adultes consentants dans l'intimité était parfaitement acceptable. Une idée qui lors de l'émergence de l'épidémie de VIH dans les années 1980 était alors loin d'être partagée.

Dans le sillage du mouvement #MeToo, certains ont rejeté certaines positions de la sexologue sur le consentement. Celle-ci disait notamment au Guardian en 2019: 'Personne n'a à être tout nu au lit, si cette personne n'est pas décidée à faire l'amour'.

Même nonagénaire, Ruth Westheimer est restée bien active, expliquant au magazine People en 2023 comment rester plein de vigueur: 'Parlez de sexe du matin au soir! Ça vous fait rester jeune!'

/ATS