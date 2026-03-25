Danemark: le roi charge Mette Frederiksen de former un gouvernement

Le roi Frederik X du Danemark a chargé mercredi Mette Frederiksen de mener les négociations ...
Danemark: le roi charge Mette Frederiksen de former un gouvernement

Le roi Frederik X du Danemark a chargé mercredi Mette Frederiksen de mener les négociations avec l'ensemble des partis en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, a annoncé la cour du royaume scandinave dans un communiqué.

En tant qu''enquêtrice royale', Mette Frederiksen, dont le parti social-démocrate est arrivé largement en tête des élections mais sans majorité pour gouverner, doit déterminer à travers des discussions avec les onze autres formations élues au Parlement qui pourra être le prochain premier ministre et constituer un gouvernement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Allemagne: quatre membres du Hamas condamnés à pour caches d'armes

Allemagne: quatre membres du Hamas condamnés à pour caches d'armes

Monde    Actualisé le 25.03.2026 - 14:27

Important rassemblement pour les 50 ans du coup d'Etat en Argentine

Important rassemblement pour les 50 ans du coup d'Etat en Argentine

Monde    Actualisé le 24.03.2026 - 23:51

Législatives danoises: les sociaux-démocrates en tête mais en recul

Législatives danoises: les sociaux-démocrates en tête mais en recul

Monde    Actualisé le 24.03.2026 - 21:06

Bolsonaro autorisé à purger temporairement sa peine à domicile

Bolsonaro autorisé à purger temporairement sa peine à domicile

Monde    Actualisé le 24.03.2026 - 19:37

Articles les plus lus