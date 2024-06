D-Day: les chefs d'État se souviennent de la guerre en Ukraine

Les dirigeants occidentaux ont rappelé les défis posés par la guerre en Ukraine lors de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Joe Biden a déclaré que la démocratie était 'plus menacée que jamais depuis la fin de la 2e guerre mondiale'.

Le 6 juin 1944, le débarquement des troupes alliées ('D-Day') avait ouvert le front ouest contre l'Allemagne nazie.

Selon Biden, qui s'exprimait à Colleville-sur-Mer, les Etats-Unis et l'OTAN n'échapperont pas à la crise ukrainienne : l'Ukraine, en guerre contre la Russie, a été envahie par un 'tyran' qui cherche à dominer, a déclaré le président américain.

Le président français Emmanuel Macron a lui remercié les anciens combattants présents. 'Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Nous ne l'oublierons pas', a déclaré M. Macron en présence de Joe Biden et de quelque 170 anciens combattants. 'Le monde libre avait besoin de chacun d'entre vous et vous êtes venus', a déclaré le président.

