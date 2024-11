Cuba se prépare à l'arrivée de l'ouragan Rafael, qui doit frapper l'île mercredi. Le pays se remet à peine d'une panne géante d'électricité et du passage d'Oscar qui a fait huit morts il y a deux semaines.

'Rafael s'est transformé en ouragan avec des vents maximum soutenus proches de 120 km/h' a annoncé mardi le centre américain des ouragans (NHC) sur le réseau social X. Le centre de l'ouragan était situé dans la nuit de mardi à mercredi à 32 km au sud-est de l'île de Little Cayman dans la mer des Caraïbes, a ajouté l'agence américaine.

Face à la menace, les autorités cubaines ont multiplié les appels à la vigilance et les mesures de prévention 'pour protéger la population et sauvegarder les ressources matérielles'. Neuf des quinze provinces, situées dans l'ouest et le centre de l'île, dont celle de La Havane, ont été placées en 'alerte cyclonique'.

La présidence cubaine a indiqué mardi après-midi que le 'conseil national de défense', constitué de militaires, avait été 'activé'. 'Dans les situations d'exception et de catastrophe, le conseil de défense nationale dirige le pays et assume les pouvoirs correspondant aux organes de l'Etat, à l'exception du pouvoir constituant', a-t-elle ajouté.

Coupures de courant

Selon les médias locaux, au moins 70'000 Cubains ont été évacués à ce jour dans plusieurs provinces du pays, dont plus de 66'000 à Guantanamo (est), la province la plus touchée par l'ouragan Oscar, et où la pluie a continué à tomber cette semaine, saturant d'eau les sols.

Il y a deux semaines, Cuba avait déjà été touché par l'ouragan Oscar, de catégorie 1, qui a frappé l'extrême est de l'île le 20 octobre avant de se transformer en tempête tropicale. De graves inondations ont surpris les habitants de deux localités de Guantanamo, San Antonio del Sur et Imias, où huit personnes ont péri.

Oscar est survenu alors que l'île souffrait d'une coupure de courant générale. Pendant quatre jours, les 10 millions d'habitants de l'île ont été privés de courant en raison d'une panne géante qui s'est déclarée le 18 octobre à la suite de pénuries de combustibles et d'une avarie sur la principale centrale du pays.

Jeudi, le ministre de l'Energie et des mines, Vicente de la O Levy, a reconnu que la situation du système électrique restait 'tendue' sur l'île. Depuis la panne géante, le pays subit de nombreux délestages en raison des déficits chroniques de production d'électricité.

