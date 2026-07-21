Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Les Etats-Unis ont annoncé mardi envoyer à Cuba un avion chargé de denrées alimentaires et kits d'hygiène. Il s'agit de la première étape de leur engagement à distribuer 100 millions de dollars d'aide humanitaire.

L'appareil a décollé de Miami mardi, selon le communiqué de la diplomatie américaine, qui oeuvre en partenariat avec l'organisation Catholic Relief Services (CRS).

'Le vol du jour contient des denrées alimentaires et des kits d'hygiène pour 700 familles cubaines. La distribution directe par des représentants paroissiaux locaux de l'île permettra de garantir que cette aide américaine essentielle parvienne aux Cubains dans le besoin, sans que le régime puisse le détourner ou le voler', écrit-elle.

Ouragan Melissa

Cette offre d'aide humanitaire, initialement formulée en novembre après le passage dévastateur de l'ouragan Melissa, a ensuite été revalorisée et renouvelée par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Selon le ministre américain, La Havane l'a acceptée à la fin mai. A ce moment-là, Cuba s'est contentée de déclarer publiquement examiner la proposition américaine.

Le pays, soumis à un embargo américain depuis 1962, connaît depuis des années une grave crise économique, énergétique et sociale, aggravée par un blocus pétrolier imposé par Washington depuis janvier. Une batterie de sanctions contre des entreprises a également asséché les rentrées de devises.

Les Etats-Unis ont encore accru la pression sur l'île en mai en inculpant son ancien président Raúl Castro, poursuivi pour le meurtre d'Américains dans une affaire remontant à 1996.

Marco Rubio, dont les parents sont d'origine cubaine, est un critique virulent du gouvernement communiste de La Havane - encore associé à 'kleptocratie, brutalité et incompétence économique' dans le communiqué du jour.

Plusieurs chargements d'aide humanitaire ont été envoyés à Cuba ces derniers mois par bateau ou par avion par le Mexique, la Chine, le Brésil et d'autres pays.

/ATS