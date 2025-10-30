Crues au Vietnam: au moins 10 morts et 128'000 maisons inondées

Les crues provoquées par des pluies record dans le centre du Vietnam ont fait au moins 10 morts cette semaine, et inondé plus de 128'000 maisons, ont déclaré jeudi les autorités nationales.

Les provinces côtières du centre du Vietnam sont touchées par de fortes pluies depuis dimanche, avec des précipitations record atteignant jusqu'à 1,7 mètre en 24 heures. Au moins 10 personnes ont été tuées et huit autres sont portées disparues, a indiqué jeudi le ministère de l'Environnement dans un rapport.

Plus de 128'000 maisons dans cinq provinces du centre du pays ont également été inondées, avec des niveaux d'eau atteignant trois mètres dans certaines zones, a-t-il précisé. Jeudi, les habitants pataugeaient dans des rues inondées jusqu'à la taille dans la vieille ville de Hoi An, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, tandis que le rez-de-chaussée des magasins était submergé, a constaté un journaliste de l'AFP.

Plusieurs kilomètres de routes ont été endommagés ou bloqués par les inondations et les glissements de terrain cette semaine, avec plus de 5000 hectares de cultures détruits et plus de 16'000 bovins tués, a ajouté le ministère de l'Environnement. La rivière de la ville de Danang, à une vingtaine de kilomètres au nord de Hoi An, a débordé à un niveau alarmant, dépassant un record datant de 60 ans, et davantage d'inondations sont prévues dans cette province dans les deux jours à venir, a-t-il mis en garde mercredi.

Année noire

'Je ne pense pas avoir déjà connu une inondation aussi longue et aussi grave de ma vie', a confié à l'AFP Thi Thi, une habitante de Danang âgée de 58 ans. Début octobre, des régions du nord du Vietnam s'était déjà retrouvées inondées après le passage des typhons Bualoi et Matmo.

Les catastrophes naturelles, et principalement les tempêtes, les inondations et les glissements de terrain, ont déjà provoqué la mort ou la disparition de 187 personnes dans ce pays d'Asie du Sud-Est au cours des neuf premiers mois de l'année. Les pertes économiques totales ont été estimées à près de 525 millions d'euros.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

/ATS