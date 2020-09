Covid: nombre de cas dans le monde en hausse de 5% en une semaine

La progression de la pandémie s'accélère à nouveau dans le monde après un ralentissement il y a deux semaines. Plus de 1,8 million de nouveaux cas ont été relevés en une semaine, hausse de 5%. Les 37'000 décès sont en revanche inférieurs de 2% à la semaine précédente.

L'augmentation la plus importante des nouveaux cas de Covid, environ 15%, est toujours observée dans une partie de l'Asie où les décès se sont aussi étendus de 4%, selon des données relayées lundi soir par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La Méditerranée orientale et l'Europe suivent avec 6 et 4%.

Si le nombre de cas sur le continent américain a aussi avancé de 1%, celui des décès est en baisse dans cette zone qui rassemble toujours environ la moitié des nouvelles infections. Indication plus positive, deux régions voient à la fois le nombre de nouveaux cas et de décès reculer.

Cette baisse atteint 12% pour les premiers et près de 15% pour les seconds en Afrique. Le nombre de nouveaux cas a même ralenti de 20% au Pacifique occidental, mais le recul des nouveaux décès est en revanche moins important.

Le nombre de cas se rapproche au total de 30 millions et celui des décès d'un million. L'OMS a à nouveau appelé lundi à mieux se préparer pour la prochaine pandémie.

/ATS