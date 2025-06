Covid-19: un comité mandaté par l'OMS ne peut être conclusif

Le comité d'experts mandaté par l'OMS pour évaluer l'origine du Covid-19 (SAGO) ne peut arriver à une conclusion ferme après trois ans et demi de travaux. Mais la piste d'une propagation de l'animal à l'homme reste la plus probable scientifiquement.

'Toutes les hypothèses doivent rester sur la table', a affirmé vendredi à la presse à Genève le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a à nouveau déploré que toutes les indications demandées à la Chine n'aient pas été relayées.

Selon la présidente du SAGO, Marietje Venter, le marché de Wuhan 'a joué un rôle significatif' et plus de 60% des cas au début de la pandémie peuvent être liés à ce site. Le scénario d'un accident dans un laboratoire 'n'a pu être investigué et ne peut être exclu', a encore ajouté la cheffe de ce groupe de 27 experts indépendants. Mais il reste 'très spéculatif' en l'absence de preuves qui l'attestent, selon elle.

/ATS