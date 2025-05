Côte d'Ivoire: un millier de jeunes en soutien à l'opposant Thiam

Un millier de jeunes du principal parti d'opposition ivoirien se sont rassemblés dimanche à Abidjan pour réclamer la réintégration de leur candidat, Tidjane Thiam, dans la course à la présidentielle d'octobre, a constaté un journaliste de l'AFP.

'Chaque chose en son temps. Il est temps de laisser les discours et de passer à l'action', a lancé Henri Joël Kouadio, président de la jeunesse estudiantine et scolaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), au siège du parti, dans le quartier de Cocody.

'Pour nous, jeunes du PDCI, s'il n'y a pas Tidjane Thiam sur la liste électorale définitive, il n'y a pas d'élections en Côte d'Ivoire', a-t-il insisté devant les jeunes.

Samedi, le parti de M. Thiam avait mobilisé des milliers de personnes à Abidjan et haussé le ton en exhortant à la 'mobilisation nationale' face à 'l'injustice, la tyrannie et la peur'.

Nationalité en question

Un rassemblement du PDCI est prévu dans le quartier des affaires du Plateau jeudi. Le même jour, un tribunal d'Abidjan doit se pencher sur un dossier qui pourrait démettre M. Thiam de ses fonctions de président du parti. Une militante du PDCI conteste en effet sa légitimité en raison de sa nationalité.

Banquier international de 62 ans, Tidjane Thiam, actuellement en France, a été radié de la liste électorale après qu'un tribunal a estimé le 22 avril qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription en 2022.

La publication de la liste définitive est attendue le 20 juin.

Les autres figures de l'opposition, dont le président (2000-2011) Laurent Gbagbo, sont également exclues de la course à la présidentielle en raison de condamnations judiciaires. Les autorités récusent toute intervention politique et s'appuient sur des textes juridiques et décisions judiciaires.

Le président Alassane Ouattara, 83 ans, président depuis 2011, ne s'est de son côté pas encore prononcé sur une éventuelle candidature mais s'est déjà dit 'désireux de continuer à servir son pays'.

'Mercure en train de monter'

'Le mercure est en train de monter', a assuré le député Yohou Dia Houphouët Augustin, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation du PDCI. 'C'est à nous de faire en sorte que le RDR (parti au pouvoir) recule'. 'Ce qui arrive au président Tidjane Thiam, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase', a-t-il souligné.

Pour Jacques Ehouo Gabriel, député maire et secrétaire exécutif chargé des jeunes, 'on ne peut pas voir de la manipulation au niveau de la justice et se taire'. Selon lui, le 8 mai, une décision judiciaire qui va faire en sorte que 'Thiam ne soit plus à la tête du parti' sera rendue.

Les périodes électorales sont toujours tendues dans le pays francophone le plus riche d'Afrique subsaharienne, encore traumatisé par des violences électorales meurtrières en 2010-2011 ayant fait quelque 3000 morts.

La Côte d'Ivoire est redevenue cette dernière décennie un pôle de stabilité et de croissance économique dans une région secouée par les coups d'Etat militaires et les attaques jihadistes.

/ATS