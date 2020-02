Coronavirus: le bilan s'élève à plus de 1000 morts en Chine

Le nombre de morts en Chine dus au nouveau coronavirus est monté à 1011 mardi après l'annonce de 103 nouveaux décès dans la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, foyer de l'épidémie. Celle-ci a en outre contaminé plus de 42'000 personnes.

La commission nationale de la santé du Hubei a répertorié 2097 nouveaux cas d'infection dans cette province du centre de la Chine, selon les autorités.

Lundi, le président Xi Jinping, le visage recouvert d'un masque de protection s'est rendu dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion et visiter un hôpital.

Dans un long reportage diffusé au journal télévisé du soir, il a évoqué la situation à Wuhan, ainsi qu'une grande partie de sa province, le Hubei, où se comptent le plus grand nombre de victimes. L'épidémie y 'reste très grave', a-t-il reconnu, appelant à prendre 'des mesures plus fortes et décisives pour enrayer résolument l'élan de la contagion'.

Dans le monde, plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

/ATS