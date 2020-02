Coronavirus: le bilan atteint 1110 morts en Chine

Ce sont au total 1110 personnes qui ont perdu la vie en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) depuis que la première mort imputée au nouveau coronavirus y a été rendue publique le 11 janvier. Plus de 44'200 personnes ont été contaminées dans tout le pays.

Mercredi, dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie, 94 nouveaux décès ont été répertoriés, selon les autorités. Mardi, les autorités sanitaires avaient indiqué que le virus, apparu en décembre à Wuhan (centre) et désormais appelé le 'COVID-19' - et non plus le '2019-nCoV', un nom adopté à titre provisoire -, avait provoqué 108 nouveaux décès en 24 heures, le plus lourd bilan sur une telle durée enregistré à ce jour.

Comme à plusieurs reprises depuis la semaine dernière, le chiffre des nouveaux cas quotidiens (2478) avait diminué par rapport à la veille. 'Si nous investissons maintenant (...) nous avons une chance réaliste de stopper cette épidémie', a déclaré mardi à Genève le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

'Cela reste une grande urgence' pour la Chine, 'mais cela constitue aussi une très grave menace pour le reste du monde', avait-il déclaré plus tôt, au cours d'une conférence réunissant jusqu'à mercredi 400 scientifiques dans la ville du bout du lac.

A l'ouverture de la réunion, qui passera en revue les moyens de combattre l'épidémie, il a appelé tous les pays à faire preuve de 'solidarité' en partageant leurs données. Les ministres européens de la Santé se retrouveront jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures coordonnées.

Deux morts hors Chine

En dehors de la Chine continentale, le virus a entraîné la mort de deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

Mais un scenario redouté s'est concrétisé: sans avoir jamais mis les pieds en Chine, un Britannique ayant contracté le coronavirus à Singapour l'a transmis à onze autres personnes lors d'un séjour dans les Alpes en France, avant d'être diagnostiqué en Grande-Bretagne.

La détection de ce petit nombre de cas pourrait être 'l'étincelle qui finira par un plus grand feu' épidémique, s'était alarmé dès lundi M. Ghebreyesus. Jusqu'alors, la majeure partie des contaminations identifiées à l'étranger impliquait des personnes revenues de Wuhan.

/ATS