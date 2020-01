Coronavirus: 7000 passagers bloqués sur un navire près de Rome

Plus de 7000 passagers, dont des Suisses, restaient bloqués jeudi sur un navire au port de Civitavecchia, près de Rome, en raison de deux cas suspects du nouveau coronavirus chinois. De premiers examens 'paraissent négatifs'.

Selon des informations de la protection civile italienne, 63 ressortissants suisses se trouvent à bord du navire, indique à Keystone-ATS le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), confirmant une information de plusieurs médias. L'ambassade à Rome est en contact avec les autorités italiennes et suit l'évolution de la situation.

Le médecin de bord du Costa Smeralda, navire amiral - et l'un des cinq plus grands au monde - de l'armateur Costa Croisières, a signalé tôt jeudi aux autorités portuaires italiennes la présence à bord d'un couple chinois dont l'épouse présentait des symptômes suspects de toux et forte fièvre.

L'unité sanitaire locale (ASL) a envoyé à bord une équipe pour effectuer des prélèvements, a indiqué une porte-parole de l'ASL. Les échantillons ont été portés à l'hôpital romain Spallanzani, spécialisé dans les maladies infectieuses, pour y être analysés.

'Les premières vérifications paraissent donner des résultats négatifs, mais nous attendons le résultat final du test', a déclaré une source du ministère de la Santé vers 16h00. Selon une source de l'hôpital, un délai de 48 heures est nécessaire pour des résultats définitifs.

Cette annonce rassurante est intervenue au moment où des informations filtraient sur le fait que plus de 1100 passagers, dont la croisière se termine à Rome, avaient été autorisés à débarquer du Costa Smeralda.

'Vous êtes fou ?'

Le maire de la ville Ernesto Tedesco s'est précipité dans le port pour stopper ces opérations. Ce membre de la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini a été vu en train de crier au commandant du port, Vincenzo Leone: 'Mais vous êtes fou? vous avez donné l'ordre de débarquer? Je vais vous coller un procès'.

'Je dois protéger la santé de mes concitoyens. Pour le moment, seuls des bagages ont été débarqués du navire, pas les passagers. On attend encore les résultats des tests de l'hôpital Spallanzani', a-t-il déclaré à la chaîne Rainews24, peu avant les premiers résultats 'négatifs'.

En provenance de Hong Kong

Costa Croisières a précisé avoir 'activé son protocole sanitaire' pour une touriste de Macao de 54 ans qui a été 'placée à l'isolement' dans l'infirmerie de bord ainsi que son compagnon.

Le couple est arrivé à Milan le 25 janvier en provenance de Hong Kong, puis a embarqué à Savone (Italie) et aurait fait étape notamment à Barcelone, Valence (Espagne) et Marseille, selon les médias italiens.

Le Costa Smeralda, arrivé à Civitavecchia 'dans le cadre d'une croisière d'une semaine en Méditerranée occidentale', aurait dû repartir jeudi soir pour La Spezia (nord-ouest de l'Italie).

Plus de 700 touristes chinois à bord

Selon Ansa, 751 touristes chinois se trouvent à bord du navire. Pour le commandant Vincenzo Leone, 'la situation à bord est tranquille' et il 'n'y a pas de motifs de préoccupation'.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a de son côté dit aux médias italiens, depuis la Bulgarie, qu'il se tenait 'informé pour, au besoin, renforcer si nécessaire les mesures de précaution', tout en appelant 'à ne pas faire preuve d'alarmisme ni à alimenter de forme de panique'.

'Jusqu'à présent, tous les cas (suspects) analysés ont donné des résultats négatifs. Le système (sanitaire italien) est prêt s'il y avait un quelconque cas de contagion au nouveau coronavirus', a souligné devant la presse le président de l'Institut supérieur de la santé, Silvio Brusaferro.

