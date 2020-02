Coronavirus: 116 nouveaux décès dans la province du Hubei

Le nombre des nouveaux décès dus au coronavirus dans les dernières 24 heures dans la province chinoise du Hubei, épicentre de l'épidémie, a été de 116, en forte baisse par rapport à la veille. Le nombre total des morts en Chine continentale atteint 1483.

La commission de la Santé du Hubei avait fait état dans son bulletin quotidien de jeudi de 242 nouveaux décès et de 14'800 nouveaux cas. Elle avait attribué ces fortes hausses à une modification du mode de détection. Son bulletin de vendredi annonce aussi 4823 nouveaux cas. Au total, plus de 64'600 personnes ont été contaminées dans le pays.

Des responsables de la santé à Hubei ont indiqué avoir commencé à compter les cas diagnostiqués cliniquement pour s'assurer que les patients soient traités le plus tôt possible plutôt que de devoir attendre les tests de laboratoire pour confirmer qu'ils sont atteints de la maladie Covid-19. Ce changement fait craindre que la crise ne soit plus grave que ce que les autorités chinoises ont indiqué.

Dorénavant, les malades de la province diagnostiqués cliniquement sont aussi comptabilisés. En clair, des patients suspects ayant subi une simple radio pulmonaire peuvent désormais être considérés comme des malades confirmés. Jusqu'à présent, un test d'acide nucléique était indispensable.

En dehors de la Chine continentale, le virus Covid-19, qui est apparu en décembre, a entraîné la mort de deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Il a notamment affecté 35 personnes dans sept pays de l'UE. Il n'a pas fait de mort pour le moment sur le Vieux continent.

/ATS