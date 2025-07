« Conversation positive » entre Volodymyr Zelensky et Keith Kellogg

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi avoir eu une 'conversation productive' avec l'envoyé spécial des Etats-Unis Keith Kellogg, en déplacement à Kiev. Ils ont abordé l'aide à la défense et les sanctions contre la Russie.

'Nous avons discuté du chemin vers la paix, et ce que nous pouvons faire concrètement pour s'en rapprocher', a écrit le président ukrainien sur les réseaux sociaux. 'Cela inclut le renforcement de la défense aérienne ukrainienne, la production conjointe et l'acquisition d'armes de défense en collaboration avec l'Europe,' ainsi que les 'sanctions contre la Russie' et ses soutiens, a-t-il ajouté.

L'envoyé spécial américain Keith Kellogg est arrivé à Kiev lundi. 'Nous accueillons chaleureusement le représentant spécial des États-Unis, Keith Kellogg, en Ukraine', avait écrit plus tôt Andriï Iermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne, sur Telegram. 'La Russie ne veut pas cesser le feu. La paix par la force est le principe du président américain Donald Trump, et nous soutenons cette approche', a-t-il ajouté.

Patriot

M. Trump a annoncé dimanche que les États-Unis enverraient à l'Ukraine des systèmes de défense antiaérienne Patriot, essentiels à Kiev pour se défendre face aux frappes russes quotidiennes. 'Nous leur enverrons des Patriots, dont ils ont désespérément besoin', a déclaré Donald Trump, disant n'avoir 'pas encore décidé du nombre'.

La livraison d'armes par Washington fera partie d'un accord impliquant l'Otan, qui paiera les États-Unis pour des armes qu'elle enverra à l'Ukraine, selon M. Trump. Cette annonce constitue une volte-face, car Washington avait annoncé il y a deux semaines la suspension de certaines livraisons d'armes à Kiev.

Tentative de rapprochement

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump a tenté de se rapprocher du président russe Vladimir Poutine, et de négocier avec lui une fin de l'invasion de l'Ukraine débutée en 2022.

Mais après des sessions de pourparlers peu fructueuses entre Moscou et Kiev, le processus diplomatique est dans l'impasse et Donald Trump semble s'impatienter. Il a encore dit la semaine dernière être 'déçu' par Vladimir Poutine. Le président américain avait par ailleurs dit avoir une 'déclaration importante à faire sur la Russie' lundi.

L'Ukraine et de nombreux élus américains, y compris dans le camp de M. Trump, poussent le président à adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Ce à quoi il s'était jusqu'à présent refusé, disant vouloir laisser une chance à la diplomatie. Donald Trump doit aussi recevoir lundi à la Maison-Blanche le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

Moscou a l'avantage

Sur le front ukrainien, l'armée de Moscou reste à l'avantage. Le ministère russe de la Défense a encore revendiqué lundi la prise de deux petits villages ukrainiens. L'un, Maïak, se trouve dans la région orientale de Donetsk, épicentre des combats, et l'autre, Malynivka, dans celle de Zaporijjia (sud).

Des attaques ont tué lundi au moins trois civils dans les régions de Kharkiv et Soumy, toutes deux frontalières de la Russie et situées dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités locales. Les frappes aériennes russes en Ukraine se sont intensifiées ces dernières semaines. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé dans la nuit de dimanche à lundi 136 drones et quatre missiles.

/ATS