Climat: l'objectif 1,5°C « sur le point de s'effondrer » (Guterres)

L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle ...
Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig

L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle est 'sur le point de s'effondrer', a mis en garde vendredi le secrétaire général de l'ONU, craignant que les nouveaux plans attendus d'ici la COP30 ne soient pas à la hauteur.

'Je pense que cet objectif est sur le point de s'effondrer et c'est une raison supplémentaire à ce moment précis pour mettre toute la pression possible pour obtenir des Contributions déterminées au niveau national (NDC) acceptables', a déclaré Antonio Guterres lors d'un entretien à l'AFP.

/ATS
 

