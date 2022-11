Climat: Macron appelle les Etats-Unis et la Chine à payer leur part

Les pays riches non européens doivent aussi passer à la caisse, a estimé Emmanuel Macron lundi en marge de la COP 27. Le président français veut 'mettre la pression' notamment sur les Etats-Unis, pour qu'ils payent leur 'part' pour aider les pays pauvres.

'Il faut qu'on ait les Etats-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous', en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de solidarité financière, a-t-il dit lors d'un échange à Charm el-Cheikh avec des jeunes africains et français engagés pour le climat.

La France et l'Europe sont, selon lui, sur la bonne trajectoire en matière de réduction des émissions. Mais il faut que les grands pays émergents 'sortent très vite du charbon', a-t-il plaidé.

En outre, alors que le débat sur l'aide financière aux pays les plus vulnérables grossit à la COP27, 'les Européens payent' mais 'on est les seuls à payer', a dit Emmanuel Macron.

Il faut donc 'mettre la pression sur les pays riches non européens, leur dire 'vous devez payer votre part'', a-t-il ajouté.

/ATS