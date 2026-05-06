Cisjordanie: vaste appel contre un projet de colonisation

Plus de 400 anciens ministres, ambassadeurs et hauts fonctionnaires européens appellent les dirigeants de l'UE à 'agir maintenant' contre 'l'annexion illégale' que mène Israël en Cisjordanie avec le projet E1, prévoyant la construction de milliers de logements.

'L'UE et ses États membres, en collaboration avec leurs partenaires, doivent prendre des mesures immédiates pour dissuader Israël de poursuivre son annexion illégale de terres palestiniennes en Cisjordanie', écrivent 448 signataires, mercredi dans une lettre ouverte aux dirigeants de l'Union Européenne.

Israël a approuvé en août 2025 le projet E1 qui coupera en deux la Cisjordanie occupée et compromettra toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien à venir. L'appel d'offres pour construire 3400 logements sur une zone de 12 km2 située à l'est de Jérusalem a été publié en décembre par l'Autorité foncière israélienne.

L'ONU, l'Union européenne et de nombreux dirigeants ont appelé Israël à renoncer à ce projet.

Le 1er juin, le 'gouvernement israélien a l'intention de publier des appels d'offres détaillés pour développer la zone E1', affirment les signataires.

En raison de cette échéance, 'l'UE et ses États membres doivent agir dès maintenant - notamment lors du Conseil +Affaires étrangères+ du 11 mai', ajoutent-ils.

'L'UE doit, au minimum, imposer des sanctions ciblées, notamment des interdictions de visa et l'interdiction d'exercer des activités commerciales dans l'UE, à l'encontre de toutes les personnes impliquées dans des activités de colonisation illégales, en particulier celles qui promeuvent, soumissionnent pour et mettent en oeuvre le plan concernant la zone E1', estiment les signataires.

Ces personnes et entités comprennent des 'responsables politiques, des dirigeants de colonies, l''Autorité foncière' israélienne, des représentants des autorités locales, des urbanistes, des avocats, des architectes, des ingénieurs, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs, des banques et d'autres institutions financières'.

Territoire palestinien frontalier de la Jordanie, la Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967.

Hormis Jérusalem-Est, annexée par Israël, plus de 500'000 Israéliens y vivent parmi environ trois millions de Palestiniens, dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international.

La colonisation de la Cisjordanie s'est nettement intensifiée sous le gouvernement actuel, particulièrement depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien.

Les affrontements, parfois meurtriers, entre populations locales palestiniennes, armée et colons juifs s'y sont multipliés.

La croissance des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée a atteint en 2025 un niveau record depuis le début du suivi de l'ONU en 2017, selon un rapport du secrétaire général des Nations unies.

/ATS