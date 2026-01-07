Cisjordanie: l'ONU dénonce l'« apartheid » israélien

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a affirmé mercredi que la discrimination et la ségrégation exercées par Israël à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie par Israël s'intensifiaient. Il a pour la première fois prononcé le terme 'd'apartheid'.

Dans un nouveau rapport, le Haut-Commissariat affirme que la 'discrimination systématique' à l'égard des Palestiniens dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés s'est 'radicalement aggravée' ces dernières années. 'On assiste à une asphyxie systématique des droits des Palestiniens en Cisjordanie', selon Volker Türk, à la tête du Haut-Commissariat.

M. Türk a estimé que cette situation avait conduit à une 'forme particulièrement grave de discrimination et de ségrégation raciales, ressemblant au type de système d'apartheid que nous avons déjà connu'.

Qu'il s'agisse d'avoir accès à l'eau, aux écoles ou encore aux hôpitaux ou qu'il s'agisse de pouvoir aller voir des proches ou d'aller récolter des olives, 'chaque aspect de la vie des Palestiniens en Cisjordanie est contrôlé et restreint par des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires d'Israël', a-t-il déploré.

Des experts indépendants de l'ONU avaient déjà qualifié la situation dans les territoires palestiniens occupés d''apartheid', mais c'est la première fois qu'un Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU emploie ce terme.

Violences des colons

Le rapport souligne que les autorités israéliennes 'soumettent les colons israéliens et les Palestiniens vivant en Cisjordanie à deux régimes distincts de lois et de politiques, entraînant un traitement inégal sur plusieurs questions cruciales'.

'Les Palestiniens continuent d'être soumis à des confiscations massives de terres et à une privation d'accès aux ressources', relève-t-il. Cette situation conduit notamment à 'les déposséder de leurs terres et de leurs maisons'.

M. Türk demande à Israël qu'il 'abroge toutes les lois, politiques et pratiques qui perpétuent la discrimination systémique à l'égard des Palestiniens fondée sur la race, la religion ou l'origine ethnique'.

Cette discrimination est aggravée par la violence intensifiée des colons, avec dans de nombreux cas 'l'assentiment, le soutien et la participation des forces de sécurité israéliennes', selon le Haut-Commissariat.

Occupée depuis 1967

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Hormis Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500'000 Israéliens y vivent aujourd'hui, dans des colonies considérées comme illégales par l'ONU au regard du droit international, parmi quelque trois millions de Palestiniens.

Depuis l'attaque sans précédent du mouvement palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, la violence de certains colons, en particulier ceux installés dans des 'avant-postes' illégaux en vertu de la loi israélienne, s'est accrue et leurs attaques contre les communautés locales se multiplient.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les forces israéliennes et les colons ont tué plus de 1000 Palestiniens en Cisjordanie, parmi lesquels de nombreux militants mais aussi des dizaines de civils, selon un décompte de l'AFP reposant sur les chiffres du ministère palestinien de la Santé. Dans le même temps, d'après des données officielles israéliennes, 44 Israéliens, soldats et civils, ont été tués dans ce territoire.

'Impunité presque totale'

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les autorités israéliennes ont également 'intensifié le recours à la force illégale, aux détentions arbitraires et à la torture', déplore le rapport.

Il dénonce une 'détérioration sans précédent de la situation des droits humains' en Cisjordanie, faisant état du renforcement de la 'répression de la société civile' et des 'restrictions excessives à la liberté des médias'.

Le rapport souligne aussi la rapide expansion des colonies, considérées comme illégales par le droit international, tandis que les Palestiniens sont tués 'avec une impunité presque totale'.

Sur les plus de 1500 Palestiniens tués entre début 2017 et le 30 septembre dernier en Cisjordanie, les autorités israéliennes n'ont ouvert que 112 enquêtes, qui n'ont abouti qu'à une seule condamnation, note aussi le rapport.

/ATS