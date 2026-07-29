Cisjordanie: ONU alarmée par la légalisation de nouvelles colonies

L'ONU est 'alarmée' par la légalisation de nouvelles colonies israéliennes en Csjordanie ordonnée ...
Cisjordanie: ONU alarmée par la légalisation de nouvelles colonies

Cisjordanie: ONU alarmée par la légalisation de nouvelles colonies

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU est 'alarmée' par la légalisation de nouvelles colonies israéliennes en Csjordanie ordonnée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Elle a dénoncé mercredi à Genève les appels à des revanches et à des punitions collectives contre le Palestiniens.

Benjamin Netanyahu avait autorisé vendredi dernier l'extension de colonies en Cisjordanie. Celles-ci atteignent déjà des records, a affirmé une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Comme plusieurs responsables onusiens ces derniers mois, elle déplore la détérioration de la situation dans le territoire palestinien. Elle demande aux Etats tiers d'oeuvrer pour mettre un terme aux morts et aux expropriations des Palestiniens.

La porte-parole s'est également dite alarmée par les discours de certains dirigeants israéliens, notamment ceux qui souhaitent répéter les dévastations de la bande de Gaza.

En Cisjordanie, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées, des mosquées ont été brûlées et des maisons ont été détruites. Israël a voté contre la reconduction récente du haut commisaire Volker Türk. Seuls quelques Etats se sont également opposés.

/ATS
 

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