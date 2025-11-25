Cisjordanie: Israël tue un Palestinien « auteur » d'une attaque

L'armée israélienne a annoncé lundi soir avoir tué un Palestinien auteur, selon elle, d'une ...
Cisjordanie: Israël tue un Palestinien « auteur » d'une attaque

Cisjordanie: Israël tue un Palestinien

Photo: KEYSTONE/EPA/ALAA BADARNEH

L'armée israélienne a annoncé lundi soir avoir tué un Palestinien auteur, selon elle, d'une attaque dans laquelle deux soldats israéliens avaient trouvé la mort l'an dernier à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Plusieurs autres Palestiniens ont été arrêtés.

Les forces israéliennes 'ont éliminé le terroriste Ala Raouf Shetiyya, il y a peu. Le terroriste avait mené une attaque à la voiture-bélier à l'entrée de Naplouse le 29 mai 2024, dans laquelle deux soldats du 90e bataillon avaient été tués', a indiqué l'armée dans un communiqué.

Elle a précisé avoir ouvert le feu contre un immeuble dans lequel le Palestinien 's'était barricadé et était armé' et avoir arrêté plusieurs de ses 'collaborateurs' présumés.

Des témoins interrogés par l'AFP ont dit avoir vu beaucoup de sang, mais aucun corps dans la maison attaquée par les soldats israéliens, dans l'est de Naplouse.

Un millier de Palestiniens tués

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël. Elles n'ont pas cessé avec la trêve fragile en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.

Plus d'un millier de Palestiniens, combattants et civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'autorité palestinienne.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 43 Israéliens, civils et soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ukraine: puissantes explosions à Kiev après une alerte aux missiles

Ukraine: puissantes explosions à Kiev après une alerte aux missiles

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 01:13

Caracas dénonce des « mensonges » de Washington

Caracas dénonce des « mensonges » de Washington

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 21:27

Pourparlers à Genève sur l'Ukraine: Zelensky salue des avancées

Pourparlers à Genève sur l'Ukraine: Zelensky salue des avancées

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 23:47

Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard

Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 10:41

Articles les plus lus

L'entité serbe de Bosnie élit son président

L'entité serbe de Bosnie élit son président

Monde    Actualisé le 23.11.2025 - 20:13

Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard

Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 10:41

Caracas dénonce des « mensonges » de Washington

Caracas dénonce des « mensonges » de Washington

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 21:27

Pourparlers à Genève sur l'Ukraine: Zelensky salue des avancées

Pourparlers à Genève sur l'Ukraine: Zelensky salue des avancées

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 23:47

L'entité serbe de Bosnie élit son président

L'entité serbe de Bosnie élit son président

Monde    Actualisé le 23.11.2025 - 20:13

Rencontre « productive » entre Washington et Kiev à Genève

Rencontre « productive » entre Washington et Kiev à Genève

Monde    Actualisé le 23.11.2025 - 21:01

Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard

Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 10:41

Pourparlers à Genève sur l'Ukraine: Zelensky salue des avancées

Pourparlers à Genève sur l'Ukraine: Zelensky salue des avancées

Monde    Actualisé le 24.11.2025 - 23:47

Vietnam: le bilan des inondations grimpe à 90 morts

Vietnam: le bilan des inondations grimpe à 90 morts

Monde    Actualisé le 23.11.2025 - 05:27

La Russie revendique la prise de trois localités en Ukraine

La Russie revendique la prise de trois localités en Ukraine

Monde    Actualisé le 23.11.2025 - 12:13

L'entité serbe de Bosnie élit son président

L'entité serbe de Bosnie élit son président

Monde    Actualisé le 23.11.2025 - 20:13

Rencontre « productive » entre Washington et Kiev à Genève

Rencontre « productive » entre Washington et Kiev à Genève

Monde    Actualisé le 23.11.2025 - 21:01