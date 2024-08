Cinq tués dans une frappe ukrainienne sur la région de Belgorod

Cinq civils ont été tués et douze autres personnes blessées dans une frappe ukrainienne sur la région russe de Belgorod frontalière de l'Ukraine, a annoncé dimanche le gouverneur local. Les régions russes frontalières de l'Ukraine sont de plus en plus visées par Kiev.

L'attaque du village de Rakitnoe 'a coûté la vie à cinq civils', a indiqué le gouverneur Viatcheslav Gladkov. Parmi les douze blessés, quatre d'entre eux, une femme touchée par un éclat à l'abdomen en train d'être opérée et trois hommes sont dans un état critique.

Après le lancement d'offensive de l'armée ukrainienne le 6 août dans la région de Koursk, Moscou a annoncé à la mi-août l'envoi de forces supplémentaires dans la région voisine de Belgorod, où l'état d'urgence a été décrété. Cinq villages frontaliers de l'Ukraine ont également été évacués.

Selon Kiev, l'incursion ukrainienne en cours en Russie, la plus grande offensive d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la seconde guerre mondiale, vise entre autres à forcer Moscou à déplacer des troupes de l'est de l'Ukraine.

/ATS