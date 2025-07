Chine: 30 morts en raison de fortes pluies à Pékin

Trente personnes sont mortes et plus de 80'000 ont été évacuées à Pékin en raison de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale chinoise, a annoncé mardi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

'La dernière série de violents orages a fait 30 morts à Pékin jusqu'à lundi minuit', a écrit l'agence, citant le centre municipal de lutte contre les inondations.

'Actuellement, un total de 80'332 personnes ont été déplacées' à cause des intempéries, a indiqué sur la plateforme WeChat le journal local Beijing Daily.

Ce média officiel a évoqué des 'pluies continues extrêmement fortes' ayant causé de 'graves catastrophes', expliquant que le district de Miyun, dans le nord-est de la municipalité pékinoise, présentait le bilan le plus lourd. Il a par ailleurs fait état de dizaines de routes fermées et de plus de 130 villages des environs privés d'électricité.

/ATS