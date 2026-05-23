Centres pour migrants à l'étranger: l'UE reporte sa décision

L'Union européenne n'est pas parvenue jeudi à approuver une vaste réforme de sa politique migratoire ...
Centres pour migrants à l'étranger: l'UE reporte sa décision

Centres pour migrants à l'étranger: l'UE reporte sa décision

Photo: KEYSTONE/AP/ARTURO RODRIGUEZ

L'Union européenne n'est pas parvenue jeudi à approuver une vaste réforme de sa politique migratoire, qui autoriserait la création de centres pour migrants en dehors de son territoire.

Les Etats membres et le Parlement européen ont décidé de repousser au 1er juin les discussions sur un dernier point de blocage, à savoir la date d'entrée en application de cette loi. Ils ont toutefois un accord de principe sur ce texte.

Ces 'hubs de retour' sont vivement plébiscités par plusieurs pays européens comme le Danemark, l'Autriche et l'Allemagne, qui ont déjà commencé à imaginer où les installer et quand les ouvrir - avant même d'attendre ce feu vert européen.

Parmi les pistes envisagées: le Rwanda, l'Ouganda ou encore l'Ouzbékistan. Le concept a été proposé par la Commission européenne il y a un peu plus d'un an, en plus d'autres mesures, toutes destinées à augmenter significativement le nombre des expulsions du territoire européen.

/ATS
 

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