« Ce n'est pas juste », dit Tedros à la population de l'Ituri

'Ce n'est pas juste'. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyeus a envoyé jeudi un message de compassion à la population de l'Iturii, frappée par Ebola dans l'est de la RDC. 'Vous n'êtes pas seuls', a-t-il ajouté.

Sur les réseaux sociaux, M. Tedros, qui se rendait dans la région, a répété que l'épidémie venait s'ajouter au paludisme, à la faim et à l'insécurité dans ce territoire de l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Plus de 90% des cas sont observés dans cette région.

'Je sais que beaucoup d'entre vous sont épuisés', ajoute le directeur général. Auparavant, il avait appelé tout le monde à oeuvrer pour faire face à cette épidémie.

Il affirme encore que l'Ituri 'sait déjà comment se battre' contre Ebola. Et il a rendu hommage notamment aux travailleurs de santé de la région malgré les conditions 'difficiles' et les ressources 'souvent insuffisantes'.

Il a à nouveau demandé aux parties au conflit un cessez-le-feu, au moins pour laisser passer ceux qui luttent contre Ebola. Il sait également 'la colère' et 'la méfiance' de certaines parties de la population mais garantit que l'OMS est là à leurs côtés. 'Nous sommes là pour vous aider', a-t-il aussi dit.

/ATS