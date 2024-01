Castor repéré à Verbania, le premier dans les Alpes occidentales

Un castor a été repéré dans la réserve naturelle de Fondotoce, à Verbania, dans la nuit du 30 au 31 décembre. Il s'agit de la première observation récente dans les Alpes occidentales du rongeur, qui avait été exterminé d'Italie.

L'organisme de gestion des zones protégées du Tessin et du lac Majeur a annoncé l'observation, précise samedi l'agence de presse italienne ansa. Jusqu'à il y a quelques années, le castor était totalement absent d'Italie, exterminé par l'être humain pour sa fourrure, sa viande et l'huile extraite de quelques-unes de ses glandes.

Des recherches sont en cours pour déterminer si la présence du rongeur, désormais protégé en Italie par la convention de Berne et les lois nationales, est due à une dispersion naturelle à partir de la population suisse voisine de la vallée du Rhône ou si elle doit être attribuée à d'autres causes.

Les premiers rapports sur le retour en Italie du castor, animal qui peut atteindre un poids de 30 kilogrammes et une longueur de près de 1,5 mètre, remontent à 2018 dans le Frioul-Vénétie Julienne, le Trentin-Haut-Adige et certaines régions du centre et du sud de la Botte.

/ATS