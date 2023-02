Cassis appelle à « ne pas baisser les bras » face aux abus russes

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis veut envoyer un 'message clair' en défense de la Charte des Nations Unies, un an après l'offensive russe en Ukraine. Jeudi à New York, il a appelé 'à ne pas baisser les bras', après la violation du droit international par Moscou.

'Ce serait une grave erreur', a affirmé le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) lors de la réunion spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU. Il ne faut pas donner raison à ceux qui cherchent à étendre leurs intérêts par la force, selon lui.

'Tous les pays du monde ont été touchés de près ou de loin par les répercussions de cette guerre', déplore le conseiller fédéral. 'Ses conséquences sont désastreuses'. 'Le coût humain est impossible à chiffrer', affirme M. Cassis. Outre des dizaines de milliers de victimes, plus de huit millions de personnes ont dû fuir le pays.

Les attentes d'une réponse pour défendre les valeurs de l'ONU 'sont grandes', a insisté le conseiller fédéral, avant le vote d'une résolution. Dans son discours, il a répété les condamnations suisses des violations du droit international humanitaire (DIH) et des droits humains, alors que s'ouvriront lundi près de six semaines de réunion du Conseil des droits de l'homme.

Dans une semaine, le numéro deux de la diplomatie russe Sergueï Riabkov est attendu devant cette instance onusienne à Genève, pour la première fois depuis le boycott du discours par vidéo de son chef Sergueï Lavrov il y a un an. La Commission d'enquête internationale de l'ONU sur les violations des droits humains dans ce conflit doit elle rendre prochainement son rapport final. Elle a déjà dénoncé des crimes de guerre.

Second discours pour Cassis

'La Suisse est prête à jouer son rôle' pour oeuvrer à une solution pacifique du conflit, a encore affirmé jeudi le conseiller fédéral. Aux approches isolées de certains, il répond par un appel à l'unité de la communauté internationale. 'Certaines conséquences néfastes de la guerre ont pu être atténuées, tant sur le plan humain, sécuritaire, politique qu'économique'.

Et de mentionner l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui doit être renouvelé le 18 mars et qui a permis de faciliter l'exportation de plus de 21 millions de tonnes alimentaires. L'ONU a récemment relayé son inquiétude pour celui-ci, si un autre arrangement sur l'exportation d'engrais russes n'est pas mieux appliqué.

Plus largement, la communauté internationale doit tout faire pour défendre la Charte des Nations Unies, violée par un membre permanent du Conseil de sécurité, alors que les défis sont nombreux, dit M. Cassis. De la pénurie énergétique à l'insécurité alimentaire, en passant par l'inflation et le changement climatique.

Au début de la réunion spéciale de l'Assemblée générale, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, attendu lundi à Genève, s'en était pris mercredi à la Russie, ciblant un 'affront'. Moscou lui avait ensuite répondu tout aussi directement lors de la même réunion. De son côté, le conseiller fédéral doit encore s'exprimer vendredi sur l'Ukraine au Conseil de sécurité.

/ATS