Canada: neuf tués lors d'une fusillade dans et autour d'une école

Des tirs dans un collège-lycée et dans une résidence à proximité ont fait neuf morts mardi dans une région isolée de l'ouest du Canada, a indiqué la police, qui a précisé que l'auteur avait été retrouvé mort.

Cette attaque s'est déroulée à Tumbler Ridge, une petite ville de 2300 habitants au pied des Montagnes Rocheuses dans la province de Colombie-Britannique.

Au total, 27 personnes ont été blessées, dont deux grièvement et 25 autres plus légèrement, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada dans un communiqué.

Selon plusieurs médias canadiens, l'auteur des tirs était une femme, mais dans l'immédiat la police a refusé de donner le moindre détail sur l'identité du suspect lors d'une conférence de presse en fin de journée.

Les tueries sont rares au Canada, mais il s'agit de la seconde en Colombie-Britannique en moins d'un an. En avril 2025, onze personnes avaient été tuées à Vancouver par un homme qui avait foncé avec son camion dans une foule qui célébrait un festival culturel philippin.

D'après les premières déclarations policières, la première alerte reçue en début d'après-midi concernait un tireur actif à l'école secondaire de Tumbler Ridge.

Arrivées sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert, en fouillant l'établissement, six personnes qui avaient été abattues, sans compter le suspect.

Une septième personne blessée par balle à l'école est décédée durant son transport à l'hôpital.

Par la suite, la police 'a identifié un second lieu présumé lié à l'incident, où deux autres victimes ont été retrouvées mortes dans une résidence', selon un communiqué.

Quant au suspect, il serait mort après 'une blessure qu'il se serait infligée'.

'Douleur'

'C'est une chose dont on pense qu'elles n'arriveront jamais', a déclaré sur la chaine publique CBC Shelley Quist, une habitante de Tumbler Ridge et mère d'un élève de l'école.

'Je ne vais pas le quitter des yeux pendant un moment maintenant', a-t-elle ajouté à propos de son fils Darian, qui est sain et sauf.

La municipalité de la ville a expliqué dans un communiqué, qu''aucun mot ne pouvait exprimer la douleur que notre communauté ressent ce soir'.

'C'était une situation évoluant rapidement et de manière dynamique, et la coopération rapide de l'école, des premiers intervenants et des habitants a joué un rôle crucial dans notre intervention', a déclaré Ken Floyd, un responsable de la police.

Il a décrit une 'scène épouvantable' à leur arrivée dans l'école.

'Cette journée a été incroyablement difficile et éprouvante sur le plan émotionnel pour notre communauté', a-t-il ajouté.

Dans l'après-midi, la fusillade a forcé le confinement des résidents de Tumbler Ridge et des environs. La ville est connue pour son tourisme de plein air, avec la proximité des montagnes et un parc géologique.

En fin d'après-midi, la police 'a mis fin à l'alerte d'urgence à Tumbler Ridge. (Elle) ne pense pas qu'il y ait des suspects en fuite ni de menace pour le public', a déclaré sur X la ministre de la Sécurité publique de la province.

/ATS