COP16: le chef de l'ONU appelle à des investissements significatifs

Le secrétaire général de l'ONU a appelé à des 'investissements significatifs' pour la sauvegarde de la nature dimanche lors de la cérémonie protocolaire de la COP16 sur la biodiversité à Cali. La conférence s'ouvre lundi et doit durer jusqu'au 1er novembre.

Dans un message vidéo à la veille de l'ouverture des négociations, António Guterres a appelé les négociateurs à 'quitter Cali avec des investissements significatifs dans les fonds du plan-cadre mondial pour la biodiversité, et des engagements à mobiliser d'autres sources de financement public et privé pour le mettre en oeuvre dans son intégralité'.

'Il s'agit d'honorer les promesses faites en matière de financement et d'accélérer le soutien aux pays en développement', a-t-il souligné. 'L'effondrement des services rendus par la nature, tels que la pollinisation et l'eau potable, entraînerait une perte annuelle de milliers de milliards de dollars pour l'économie mondiale, les plus pauvres étant les plus durement touchés'.

